POL-MK: Versuchter Einbruch in Rathaus

Meinerzhagen (ots) - Durch das Aufhebeln einer Wohnungstür verschafften sich Einbrecher am Samstagabend zwischen 20:00 und 22:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zum Immecker Grund. Die Täter durchwühlten in der Folge die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Spardosen mit Inhalt. Zeugenhinweise können unter 02354-9199-0 an die Polizeiwache in ...

