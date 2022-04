POL-MK: Einbruch in Imbiss

Letmathe (ots) - Unbekannte versuchten Sonntag zwischen 15:00Uhr und 15:15Uhr in eine Einfamilienhaus an der Oeger Straße einzubrechen. Das Türschloss der Hauseingangstür wurde beschädigt, weiterhin erkannten die eingesetzten Polizisten Hebelspuren an der Tür. Die Täter gelangten nichts in Innere. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

