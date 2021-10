Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei vor Spielothek

Ludwigshafen (ots)

Vor einer Spielothek in der Bismarckstraße ist es in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.15 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Ein 27-Jähriger und ein 25-Jähriger gerieten in der Spielothek in einen Streit. Daraufhin kam es vor der Tür zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass gegen den 25-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Der 27-Jährige erhielt einen Platzverweis.

