POL-PPRP: Rangelei im Fast-Food-Restaurant

Ludwigshafen (ots)

In einem Fast-Food-Restaurant in der Straße In der Mörschgewanne ist es am Dienstagabend, 12. Oktober, gegen 18.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem Angestellten und einem Kunden gekommen. Auslöser dafür war die Frage des Angestellten, welche Soße der Restaurantbesucher haben wolle. Im Laufe der darauffolgenden Rangelei beleidigte der 23-jährige Kunde den Mitarbeiter. Anschließend verließ er das Restaurant, um kurz darauf mit seiner Mutter zurückkehren und die Angestellten anzuschreien. Mutter und Sohn erhielten ein einjähriges Hausverbot für die Filiale. Verletzt wurde niemand.

