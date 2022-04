Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorroller gestohlen

Hemer (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde an der Parkstraße ein Motorroller gestohlen. Das rote Kleinkraftrad der Marke Gilera stand auf einem frei zugänglichen Parkplatz neben einem Haus. Hinweise bitte an die Polizei in Hemer unter 02373-9099-0. (wib)

