Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sattelzug streift Pkw bei Fahrstreifenwechsel (18.11.2021)

Tuttlingen (ots)

Beim Zusammenstoß eines Sattelzuges mit einem Pkw entstand am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Möhringer Straße ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro. Ein 41-jähriger Sattelzuglenker war auf der Möhringer Straße vom Kreuzstraßentunnel kommend in Fahrtrichtung Aesculap-Platz unterwegs und wollte auf Höhe eines Möbelhauses vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er eine auf dem rechten Fahrstreifen befindliche 21-jährige VW-Fahrerin und kollidierte seitlich mit ihrem Auto. Verletzt wurde niemand.

