POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Beim Rückwärtsausparken Roller-Fahrer übersehen (18.11.2021)

Singen (ots)

Leichtverletzt wurde ein 68-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in der Feldbergstraße. Eine 34-jährige Hyundai-Fahrerin wollte rückwärts aus einer Parklücke auf die Feldbergstraße ausparken und übersah hierbei den Roller-Fahrer. Dieser vermied durch Ausweichen nach rechts eine Kollision mit dem Hyundai, touchierte jedoch einen geparkten BMW. Hierdurch verletzte sich der 68-Jährige leicht. An dem Motorroller und dem BMW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

