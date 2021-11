Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte am Telefon (18.11.201)

Dauchingen (ots)

Gleich zweimal haben Betrüger am Donnerstag versucht, mit der bekannten Betrugsmache "Falscher Polizist" in Dauchingen zum Erfolg zu kommen. Sie riefen am Nachmittag kurz hintereinander zunächst bei einer 80-Jährigen und dann bei einer 72-Jährigen an. Mit der bekannten Masche, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sein soll, versuchten die Betrüger ihre Opfer in ein Gespräch zu verwickeln, an dessen Ende die Herausgabe von Geld an die Ganoven steht. Beide Damen durchschauten den Betrugsversuch und legten auf. Hinweise zu diesen und ähnlichen Betrugsversuchen und wie man sich dagegen schützen kann, gibt es auf den Internetseiten der Polizei unter www.Polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell