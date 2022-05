Muggensturm (ots) - Glücklich endete am Montagabend eine Vermisstensuche im Bereich Muggensturm. Ein Mann meldete am späten Montagabend per Notruf seine Ehefrau als vermisst. Die Frau hatte gegen 20:30 Uhr das gemeinsame Wohnmobil, das auf einem Stellplatz in der Vogesenstraße abgestellt war, verlassen und sei daraufhin nicht mehr zurückgekehrt. Schlecht zu Fuß und an Demenz leidend, wurde die 79-Jährige durch ihren ...

mehr