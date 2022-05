POL-OG: Gengenbach - Überwältigt

Lahr (ots) - Nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Nacht auf Dienstag in der Vogesenstraße gelang den Beamten des Polizeireviers Lahr die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Heranwachsende steht im Verdacht, gegen 1:20 Uhr gemeinsam mit einem noch unbekannten Begleiter gewaltsam an dem Automaten hantiert zu haben und hierbei auch an Zigaretten gelangt zu sein. Im Zuge einer unmittelbar ...

mehr