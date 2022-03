Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Farbschmierereien

Landau (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag 16 Uhr und Dienstagmorgen 9.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau eine Informationstafel an der ehemaligen Synagoge und zwei Sitzbänke mit Farbschmierereien. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell