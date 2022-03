Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Dieseldiebstahl

Lingenfeld (ots)

Diebe hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einen LKW abgesehen, der in der Straße "In den Lachenäckern" in Lingenfeld geparkt war. Die Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel und zapften etwa 150 Liter Diesel ab. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

