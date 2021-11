Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 14.25 Uhr ein räuberischer Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Mühlenstraße, bei dem ein Kunde leicht verletzt wurde. Nach Zeugenaussagen habe eine unbekannte männliche Person das Geschäft betreten, eine unbekannte Anzahl an Drogerieartikel an sich genommen und sei anschließend aus dem Markt gerannt. Dabei stieß er den Einkaufswagen eines 30-jährigen Kunden und seiner Frau um, woraufhin der 30-Jährige hinter den Flüchtigen hinterhergerannt sei. Der Täter habe dann einen auf den Boden befindlichen Stein aufgehoben und nach dem Kunden geworfen, den er im Gesicht traf. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort nach einer Behandlung des Rettungsdienstes ins Krankenhaus verbracht. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen negativ. Laut Zeugenaussagen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 25 Jahre - kräftige Statur - Basecap - graue Bekleidung Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 Kontakt aufzunehmen.

