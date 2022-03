Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerverletzte Motorradfahrerin

Rinnthal - B 48 (ots)

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor eine 28-jährige Motorradfahrerin am Montag, den 28.03.2022, gegen 17:00 Uhr, die Kontrolle über ihr Motorrad. Nachdem sie nach rechts auf den Grünstreifen geriet und ins Schleudern kam, stürzte sie auf der B 48 von Rinnthal kommend in Richtung Johanniskreuz fahrend zu Boden und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr. An dem Gefährt selbst entstand jedoch ein Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Diesen Unfall konnte auch eine zufällig kurz zuvor an gleicher Örtlichkeit durchgeführte Motorradkontrolle durch die Polizei Annweiler nicht verhindern. In der Zeit von 12:30 bis 14:30 wurden ca. 30 Kradfahrer kontrolliert, wobei drei Mängelberichte wegen technischer Mängel ausgestellt werden mussten. Weitere Verstöße mussten wegen der Überschreitung von TÜV-Terminen geahndet werden. Auch wurden notwendige Führerscheine nicht mitgeführt. Im Verlauf der Kontrolle wurden zudem zahlreiche Gespräche mit den motorisierten Zweiradfahrern mit dem Schwerpunkt der Verkehrssicherheit geführt.

