Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen-Schienen

Lkr. Konstanz) Rund 5.000 Euro Blechschaden nach Vorfahrtsverletzung (13.05.2022)

Öhningen-Schienen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Freitag auf der Einmündung der Wiesenweg zur Waldheimstraße verursacht hat. Ein 65-jähriger Mazda-Fahrer bog von der Wiesenstraße auf die Waldheimstraße ein und stieß dabei mit einem in Richtung Litzelshausen fahrenden Mercedes-Unimog eines 53-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am Mazda entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 5.000 Euro.

