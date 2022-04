POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.04.2022.

Mainz (ots) - Woche 16/22 Fr., 22.4. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Die 59. Biennale von Venedig Woche 17/22 Sa., 23.4. Bitte Programmänderung ab 7.30 Uhr beachten: 7.30 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood 7.45 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 7.40) 7.55 Lassie 8.20 Mia and me 8.43 heute Xpress 8.50 Bibi und Tina (VPS 8.45) 9.15 PUR+ (VPS 9.10) (Weiterer Ablauf ab 9.35 Uhr wie vorgesehen.) So., 24.4. Bitte ...

mehr