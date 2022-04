Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 22. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Börßum: Einbruchsversuch scheitert

Mittwoch, 20.04.2022, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 21.04.2022, 06:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten mutmaßlich in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.04.2022, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 21.04.2022, 06:00 Uhr, die Eingangstür zum Gebäude eines Gewerbebetriebes in der Gartenstraße in Börßum aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang jedoch offensichtlich, ein Eindringen fand nicht statt. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: zwei Fußball-Minitore von einem Sportgelände entwendet

Dienstag, 19.04.2022, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 20.04.2022, 18:00 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend entwendeten unbekannte Täter von einem umzäunten und verschlossenen Gelände eines Sportplatzes in Wolfenbüttel Linden, Am Hillberge, zwei dort befindliche Fußball-Minitore. Wie der oder die Täter auf das Gelände gelangten ist ebenso unklar wie der Abtransport der Tore erfolgte. Der wert der Tore wird mit zirka 400 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Fümmelse: Diebstahl eines PKW Mercedes

Mittwoch, 20.04.2022, 22:15 Uhr, bis Donnerstag, 21.04.2022, 11:45 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen auf einem Privatgrundstück in Fümmelse, Am Alten Lindenwald, zum Parken abgestellten PKW Mercedes. Der Wert des blauen Mercedes, Typ GLC 350 D 4 Matic, wird mit rund 32000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell