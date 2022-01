Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zwei Tatorte

Baggerschaufeln entwendet

Ahaus (ots)

Die hydraulische Baggerschaufel eines Minibaggers haben Unbekannte in Ahaus-Wessum entwendet. Das schwarze Arbeitsgerät lag an der Eichenallee, als es zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr, zu der Tat kam.

Zwei anthrazitfarbene Baggerschaufeln mit Zacken entwendeten Diebe von einer Baustelle an der Straße Am Tor in Ahaus-Ottenstein. Dort schlugen Unbekannte zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 08.05 Uhr, zu.

Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

