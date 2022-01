Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Motorroller und Trekkingrad gestohlen

Rhede (ots)

Vor einer Schule in Rhede haben Unbekannte am Dienstag zwei Motorroller und ein Fahrrad gestohlen. Die Taten spielten sich zwischen 09.35 Uhr und 13.10 Uhr an der Büssingstraße ab. Die Täter erbeuteten einen grauen und einen grünen Motorroller, jeweils vom Typ Yamaha Aerox, sowie ein blaues Trekkingrad. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell