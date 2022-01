Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag in Borken an einem parkenden Wagen hinterlassen. Der beschädigte dunkelrote VW Touran hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße gestanden. Dort kam es zwischen 13.40 Uhr und 14.00 Uhr zu dem Unfall. Ohne seine gesetzlichen Pflichten erfüllt zu haben, hatte sich der Verursacher entfernt. Er könnte ein Auto mit Anhängerkupplung gefahren haben - darauf deutet das Schadensbild hin. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

