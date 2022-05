Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. Konstanz) Autofahrerin verwechselt Gas- mit Bremspedal - Blechschaden in Höhe von 5.000 Euro (14.05.2022)

Radolfzell (ots)

Am Samstagnachmittag ist es in der Hausherrenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden ist. Eine 49-jährige Toyota-Fahrerin wollte von einem Parkplatz der Klinik nach rechts in die Hausherrenstraße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein anderer Wagen die Straße entlang. Die 49-Jährige wollte eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Hierbei verwechselte die Autofahrerin das Gaspedal mit dem Bremspedal. Das Auto beschleunigte, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine dortige Straßenlaterne. Glücklicherweise trug die Frau keine Verletzungen davon. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Toyota auf eine Höhe von rund 4.000 Euro und an der Straßenlaterne auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell