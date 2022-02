Feuerwehr Haan

Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Zahlreiche Einsätze durch Sturmtief "Zeynep"

Haan (ots)

Sturmtief "Zeynep" hat gestern und heute zahlreiche Einsätze verursacht. Die Feuerwehr Haan ist seit dem gestrigen Freitag zu nunmehr 44 Einsatzstellen ausgerückt. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte bei der Bewältigung der hohen Einsatzzahl. Zeitweise waren 40 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen eingesetzt. In der Feuer- und Rettungswache koordinierte eine technische Einsatzleitung die Abarbeitung.

Um 15.32 Uhr ging die erste Meldung über einen umgestürzten Baum ein; die Einsatzstelle befand sich an der Millrather Straße. Insbesondere zwischen 18 und 19 Uhr wurde eine Vielzahl von Sturmschäden gemeldet. An beiden Tagen zeigte sich der Ortsteil Gruiten als Einsatzschwerpunkt. Meist waren es umgestürzte oder gefährlich beschädigte Bäume sowie absturzgefährdete Äste, zu denen die Feuerwehr gerufen wurde. Auch lose Gebäudeteile mussten gesichert oder die Umgebung abgesperrt werden.

Als aufwändigster Einsatz gestaltete sich ein umgestürzter Baum an der Breiten Straße in Gruiten, welcher eine Garagenreihe sowie ein darin befindliches Fahrzeug schwer beschädigt hatte. Durch die Last des Baumes drohte ein weiterer Einsturz der Garagen, weshalb dieser entfernt werden musste. Die Feuerwehr war dort mit Unterstützung des THW 23.52 Uhr bis 4.50 Uhr im Einsatz.

Nach einigen Stunden der Ruhe, in welcher die Einsatzkräfte wieder Kräfte sammeln konnten, sind seit heute Morgen 7.55 Uhr erneut bis zu 37 Kräfte im Einsatz. Aktuell werden am Bäusenberg in Gruiten mehrere Bäume beseitigt, um die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Mehrfamilienhaus zu ermöglichen. Das Meldeaufkommen ist mittlerweile deutlich zurückgegangen, so dass die Einsätze im Laufe des Nachmittags vollständig abgearbeitet sein dürften.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell