Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Auf frischer Tat ertappt

Baden-Baden (ots)

Zwei 21-Jährige und ein 17-Jähriger wurden in der Nacht auf Mittwoch kurz vor 1 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie sie dabei waren, in der Hauptstraße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zwei der jungen Männer machten sich mit entsprechendem Werkzeug an dem Automaten zu schaffen, während der dritte Schmiere stand. Noch bevor die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden eintrafen, entfernte sich das Trio von der Örtlichkeit. Dank einer Personenbeschreibung gelang es den Polizisten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung die mutmaßlichen Täter vorläufig festzunehmen. Weiterhin konnten in der näheren Umgebung das Tatwerkzeug und das verwendete Fahrzeug festgestellt werden. Am Zigarettenautomat entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zigaretten wurden nicht entwendet. Die drei jungen Männer müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell