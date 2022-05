Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hohe Rechnung

Rastatt (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, sollen am vergangenen Dienstag zwei Mitarbeiter eines im Internet werbenden 24-Stunden-Elektro-Notdienstes in einem Anwesen in der Bismarckstraße eine kleine Reparatur vorgenommen und dann einen vierstelligen Betrag in Rechnung gestellt haben. Die beiden unbekannten Männer stellten nicht nur die völlig überhöhte Rechnung aus, sondern sollen auch Bargeld aus einer in der Wohnung befindlichen Geldbörse entwendet haben.

Die Polizei rät:

- Versichern Sie sich, mit wem sie es zu tun haben

- Fragen Sie vor Auftragserteilung nach den Stundensätzen und Kosten

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- Hinterfragen Sie verdächtige und nicht alltägliche Situationen

- Nehmen Sie Kontakt mit dem Familienmitglied auf und vergewissern Sie sich über die Richtigkeit der Angaben.

- Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Bankverbindungen.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Seien Sie stets misstrauisch. Immer wieder entwickeln die Gauner neue Betrugsmaschen mit dem Ziel, an Geld heranzukommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell