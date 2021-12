Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211223.4 Marne: Einbruch in Wohnwagen

Marne (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Wohnwagen eingestiegen, der in Marne stand und als Verkaufsstelle diente. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 08.00 Uhr, suchten Einbrecher einen Wohnwagen an einem Tannenbaumverkauf auf dem REWE-Parkplatz in der Süderstraße auf. Sie drangen gewaltsam in den Anhänger ein und entwendeten aus diesem unter anderem Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht, Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

Merle Neufeld

