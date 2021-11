Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Schlägerei im Bus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 01:30 Uhr gerieten zwei 24-jährige Männer in einem Linienbus, der von Benningen am Neckar in Richtung des Busbahnhofs in Marbach am Neckar unterwegs war, in eine heftige Auseinandersetzung. Vermutlich weil der Eine dem Anderen noch einen geringen Geldbetrag schuldete, artete ein Streitgespräch zu einer Prügelei aus. Der Aggressor schlug seinem Schuldner mehrfach ins Gesicht. Glücklicherweise verständigte ein Zeuge, welcher sich ebenfalls im Bus befand, die Polizei. Diese konnte die beiden Beteiligten am Busbahnhof in Empfang nehmen. Der Schuldner musste mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell