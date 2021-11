Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Porsche beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 2.500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter in der Nacht zum Montag an einem in der Straße "Auf der Stelle" abgestellten Porsche angerichtet hat. Er schlug die Heckscheibe des Wagens ein und einen Teil des Schwellers ab. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet um Hinweise.

