POL-NMS: 210428-2-pdnms Kanaltunnel Rendsburg Richtung Süden gesperrt

Rendsburg / B 77 (ots)

Am 28.04.2021 um 10.55 Uhr befuhr ein LKW mit Futtermitteln beladen die Berliner Straße in Rendsburg und wollte auf die B 77 Richtung Süden auffahren. Im Kurvenbereich fiel der LKW auf die Seite und versperrte die B 77 Fahrtrichtung Süden kurz vor dem Tunnel.

Der Verkehr wird derzeit an der Ab / Auffahrt Fockbek zur B 77 abgeleitet, die Bergungsarbeiten am Unfallort laufen derzeit. Der umgekippte LKW hat Betriebsstoffe verloren, die Straßenreinigung muss diese nach der Bergung des LKW beseitigen. Der Fahrer des LKW kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik, zu den Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Der Fahrstreifen Richtung Norden auf der B 77 ist von dem Unfall nicht betroffen.

