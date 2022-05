Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Eingestiegen

Kehl (ots)

Unbekannte sind im Verlauf des Dienstagmittags in zwei Wohnungen in der Großh.-Friedrich-Straße und in der Straße Hofreit eingestiegen. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr suchten die zwei ungebetenen Besucher zunächst die Räume einer Seniorin in der Großh.-Friedrich-Straße auf, welche die Langfinger während der Tatausführung überraschte. Daraufhin suchten sie ohne Beute das Weite. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15 Uhr stiegen sie dann durch ein offenes Fenster in eine Wohnung in der Straße Hofreit ein. Dort entwendeten sie unterschiedliche elektronische Artikel. Ob bei den zwei Vorfällen dieselben Täter am Werk waren, ist auch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl.

/ya

