Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Lohne - Verkehrsunfallflucht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Polizei Lohne sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 15.07.2022, nach einem Beteiligten sowie Zeugen. Gegen 14.45 Uhr befuhr eine 27-Jährige aus Lohne mit ihrem Fahrrad in Lohne den linksseitigen Geh-/Radweg der Lindenstraße in Richtung Nordlohne (Vechtaer Straße). In Höhe der Zufahrt zum Aldi-Markt wollte zeitgleich ein älterer Herr mit seinem Pkw, offenbar ein schwarzer Mercedes C-Klasse, älteres Modell, vom Parkplatz des Aldi-Marktes auf die Lindenstraße auffahren. Dabei erfasste dieser mit seinem Pkw die 27-jährige Radfahrerin, die durch den Zusammenprall stürzte und sich leichte Verletzungen davonzog. Der ältere Herr fuhr nach dem Unfall von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Möglicherweise hat dieser den Unfall nicht bemerkt. Hinter dem schwarzen Mercedes hatte der Fahrer eines weißen VW Transporter gewartet, der den Unfall gesehen haben muss. Dieser sowie mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell