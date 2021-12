Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unbekannter schlitzt mehrere Autoreifen auf

Kuhardt (ots)

Vandalismus auf dem Dorfplatz. Bereits am frühen Samstagmorgen wurden durch einen Geschädigten mehrere zerstochene Reifen an seinem Fahrzeug beanzeigt. Im Laufe des Vormittags meldeten sich drei weitere Fahrzeugbesitzer deren Reifen in der Nacht von Freitag auf Samstag an der gleichen Örtlichkeit ebenfalls aufgeschlitzt wurden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 800 EUR.

Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

