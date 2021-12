Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sturz durch Hund

Bad Bergzabern (ots)

Am 17.12.21, gegen 9.40 Uhr, führte eine Frau in der Schillerstraße, in Bad Bergzabern ihre Hunde aus. Plötzlich sei ein anderer Hund aufgetaucht und habe sie bestürmt, wodurch sie auf die Straße stürzte und sich schwer verletzte. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese sich zu melden.

