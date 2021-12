Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Niederhorbach (ots)

Am 17.12.21, zwischen 9.00-12.33 Uhr, parkte ein PKW der Marke Kia, ordnungsgemäß in der Hauptstraße in Niederhorbach. Ein unbekannter Fahrer stieß gegen dessen Anhängerkupplung, wodurch der PKW beschädigt wurde. Zeugen bitte bei der Polizei in Bad Bergzabern melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell