Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Verkaufsraum eines Kfz-Händlers

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag, den 18.12.2021, ca. 22:00 Uhr auf Sonntag, den 19.12.2021, ca. 10:45 Uhr wurde in den Verkaufsraum eines Kfz-Händlers in der Gaustraße in Worms eingebrochen. Der/ die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in den Verkaufsraum indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und durchsucht. Es wurden u.a. ein Laptop und eine Kamera entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241-852-0 zu melden.

