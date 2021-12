Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raub eines Handys und einer E-Zigarette

Worms (ots)

Am 19.12.2021, gegen 01:35 Uhr, kam es im Bereich des Radgrubenwegs in Worms zu einem Raub. Vier bislang unbekannte männliche Täter griffen den 37-jährigen Wormser, welcher zu Fuß auf dem Heimweg war, an. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung wurden dem Geschädigten sein Smartphone und seine E-Zigarette geraubt und der 37-jährige Mann wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung erfolgte durch Rettungsdienst vor Ort. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nach den Tätern konnten diese nicht gefasst werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen.

