Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer zum Bremsen gezwungen

Bei Sturz leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Pedelecs am Donnerstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Der 57-Jährige war gegen 07.40 Uhr auf der Rheder Straße in Richtung Burlo unterwegs. In Höhe einer Schule habe der Fahrer eines weißen Kastenwagens vor ihm plötzlich ohne erkennbaren Grund gebremst, berichtet der Bocholter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe er selbst stark abbremsen müssen und sei dadurch gestürzt. Der Autofahrer habe sich entfernt. Dem Unfall sei ein Zwischenfall mit dem Fahrer vorangegangen: Als der Bocholter zuvor die Rheder Straße in Richtung Burlo befahren hatte, habe ihn der Unbekannte mehrfach angehupt. Daraufhin sei er an den Rand der Straße gefahren, um das Auto vorbeizulassen. In Höhe der Schule schließlich habe eine Ampel Rot gezeigt. Der Bocholter habe den Autofahrer dort ansprechen wollen, dieser habe jedoch nicht reagiert. Der Mann habe eine kräftige Statur und kurze, eher dunkle Haare. An seinem Fahrzeug habe sich ein Nummernschild mit niederländischen Kennzeichen befunden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

