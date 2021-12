Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vollbrand eines Holzunterstandes und eines PKW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms-Weinsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 18.12.2021, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in Worms-Weinsheim zum Vollbrand eines Holzunterstandes und eines abgemeldeten PKW. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell