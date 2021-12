Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zwei Verletzte nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Gestern Abend fuhr der Fahrer eines PKW in der Wallstraße ungebremst gegen ein stehendes Auto, wodurch er selbst und eine weitere Person verletzt wurden. Der 27-jährige Wormser war gegen 23:45 Uhr in Richtung Berliner Ring unterwegs, als vor ihm ein 30-jähriger Autofahrer den Blinker setzte und neben einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand stoppte. Der nachfolgende Wormser fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf den stehenden Wagen auf. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Da der Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen 0,74 Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro beziffert.

