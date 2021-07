Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++ 87-Jährige wird Opfer von Taschendieben ++ Fahrrad aus Garage gestohlen ++ Falsche Polizeibeamte haben keine Chance ++

Rotenburg (ots)

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Bothel. Am Dienstagvormittag ist eine 87-jährige Frau aus Hemslingen beim Einkaufen bestohlen worden. Sie war zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr Kundin in einem Einkaufsmarkt an der Wiedaustraße. In dieser Viertelstunde nutzten unbekannte Täter einen günstigen Moment, um sich ihre braune Geldbörse aus dem Einkaufskorb zu schnappen. An der Kasse fiel die Tat auf. Da waren die Täter aber längst verschwunden.

87-Jährige wird Opfer von Taschendieben

Rotenburg. Eine 87-jährige Rotenburgerin ist am Dienstagvormittag in einem Einkaufsmarkt an der Verdener Straße Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 9 Uhr hatte ein unbekannter Mann die Seniorin auffällig in ein Gespräch verwickelt. Durch diesen unerwarteten Kontakt war die Frau vermutlich so abgelenkt, dass der Fremde unbemerkt in die unverschlossene Tasche ihres Rollators greifen und ein schwarzes Portemonnaie herausholen konnte. Erst im Kassenbereich fiel der Diebstahl auf. Da war der fremde Mann mit dem Portemonnaie aber schon weg.

Fahrrad aus Garage gestohlen

Zeven. Aus einer frei zugänglichen Garage am Lerchenweg hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag ein Fahrrad gestohlen. An dem auffälligen orange-blauen Mountainbike des Herstellers Bergamont von Typ Revox 3.0 29, RVX3-29XL1 hing zudem noch ein Fahrradhelm. Damit düste der Täter ab und verschwand unerkannt. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Diebstahl aus Scheune

Taaken. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Scheune an der Dorfstraße eingedrungen. Sie konnten den Sicherungshaken der Scheunentür entfernen und sie so öffnen. Aus der Scheune nahmen die Unbekannten eine orangefarbene Motorsäge des Herstellers Stihl mit.

Falsche Polizeibeamte haben keine Chance

Visselhövede. Mindestens drei ältere Menschen sind am vergangenen Wochenende von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Am Samstagabend klingelte gegen 23 Uhr das Telefon bei zwei 81 und 85 Jahre alten Visselhövedern und einer 78-jährigen Frau aus Riepholm. Allen stellte sich der Anrufer als Kriminalbeamter aus Verden vor. Er erzählte den Angerufenen von Straftaten in ihrer Nähe. Zu mehr ist es aber nicht gekommen, denn die Visselhöveder Senioren waren auf Zack und legten auf.

Betrunkener Radfahrer

Bremervörde. In der Nacht zu Mittwoch hat eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen waren gegen 3 Uhr in der Dammstraße auf den 36-Jährigen aufmerksam geworden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an. Der Radler musste eine Blutprobe abgeben.

Transporterfahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. Für einen 40-jährigen Mann war die Fahrt in seinem Transporter am Dienstagnachmittag in der Straße Am Steinberg zu Ende. Dort hatte ihn eine Streifenbesatzung gegen 14 Uhr gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten bei dem Mann Anzeichen von Rauschgifteinfluss. Einen Urintest, der Aufschluss darüber hätte geben können, lehnte der 40-Jährige ab. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell