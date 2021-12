Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Vorsicht vor Taschendieben in Einkaufsmärkten

Worms (ots)

Derzeit werden bei der Polizei vermehrt Taschendiebstähle in Supermärkten zur Anzeige gebracht. Die Täter machen sich das Gedränge in den Einkaufsmärkten zu Nutze, wie auch gestern in Osthofen.

Die 80-jährige Geschädigte war zur Mittagszeit zum Einkauf in einem Markt in der Wonnegaustraße, ihre Einkaufstasche trug sie am Unterarm. Während dieser Zeit hatte sich ihr unbemerkt eine Person genähert und den Geldbeutel aus der Tasche gestohlen. Unmittelbar nach der Tat wurde die EC-Karte missbräuchlich am nächstgelegenen Geldautomat eingesetzt und 1000 Euro abgehoben.

Tragen Sie deshalb Geld, Kreditkarten und Ausweispapiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper, am besten an der Vorderseite. Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufskörbe, Einkaufstaschen oder -wagen und lassen sie die Gegenstände nie unbeaufsichtigt.

Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein oder verdächtige Beobachtungen machen, verständigen Sie bitte umgehend ihre Polizei. Eine verzögerte Anzeigenerstattung bedingt immer einen zeitlichen Vorsprung der Täter.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

