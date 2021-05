Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hecke in Brand geraten

Osnabrück (ots)

Am Pottgraben geriet am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand. Ein aufmerksamer Autofahrer wurde gegen 14.06 Uhr auf das Feuer aufmerksam. Der 33-Jährige alarmierte die Polizei und die Feuerwehr und versuchte die Flammen zu bekämpfen. Die Beamten unterstützen ihn bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die den Brand endgültig löschte. Die Polizei nahm die Ermittlung zur Ursache des Feuers auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell