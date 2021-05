Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Lkw-Batterien gestohlen

Dissen (ots)

Ein Betriebshof in der Straße "Am Wischkamp" erhielt zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 08 Uhr, ungebetenen Besuch. Unbekannte verschafften sich Zutritt und stahlen von mehreren Lkw die Batterien. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe schließlich unerkannt. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

