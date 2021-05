Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mercedes Sprinter auf Firmengelände aufgebrochen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag geriet auf einem Firmengelände in der Straße "Am Schürholz" ein Mercedes Sprinter ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter begaben sich zwischen 22 und 01 Uhr in den Hinterhof und machten sich gewaltsam an dem orangefarbenen Fahrzeug zu schaffen. Ob sie bei ihrer Tat etwas erbeuteten, ist noch nicht bekannt. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215.

