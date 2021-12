POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht in 67549 Worms

Polizeidirektion Worms

Der Geschädigte stellte am Samstag, den 18.12.2021 gegen 16:00 Uhr seinen Kleinbus in der Denkstraße in 67549 Worms unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand ab. Am Sonntag, den 19.12.2021 stellte er gegen 10:50 Uhr fest, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde. Die Scheibe der linken Seitenwand war gesplittert, die Seitenwand und die Schiebetür waren eingedrückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Rangieren gegen den geparkten Kleinbus gestoßen sein. Anschließend hat er sich von der Unfallörtlichkeit entfernt ohne die entsprechenden Maßnahmen zu veranlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241-852-0 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

