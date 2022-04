Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schwerverletzter Radfahrer aufgefunden

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:40 Uhr wurde ein 52-jähriger Mann aus Bad Salzuflen im Kiliansweg auf der Straße liegend neben seinem Fahrrad aufgefunden. Die sofort alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann nach Erstversorgung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Bislang ist völlig unklar, wie sich der Mann verletzt hat. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten sich an das Verkehrskommissariat zu wenden unter Tel. 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell