POL-LIP: Detmold - Eine Person bei Dachgeschossbrand leicht verletzt

Lippe (ots) - (RB) In der Zeit zwischen Donnerstag 22:00 Uhr und Freitag 05:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Raststätte an der Autobahn 2 ein. Im Innenraum der Raststätte durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und richteten weiteren Sachschaden an. Zum Diebesgut und zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat ...

