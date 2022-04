Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Lkw ausgewichen und mit Gegenverkehr kollidiert

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Gera mit ihrem Pkw die Altenbekener Straße von Horn kommend in Richtung Altenbeken. Um einem entgegenkommenden Lkw ausweichen zu können, musste die Frau bis auf den Grünstreifen fahren. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und geriet auf die Gegenfahrspur, wo sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines in München wohnenden 52-Jährigen kollidierte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw blieben alle Beteiligten zum Glück unverletzt, es entstand aber Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zeugen, die insbesondere Angaben zu dem Lkw und/oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell