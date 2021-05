Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - gemeinschädliche Sachbeschädigung an der Oberschule

In der Zeit zwischen Dienstag, den 11. Mai 2021, 20.00 Uhr, und Mittwoch, den 12. Mai 2021, 07.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben der Oberschule in der Ostlandstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Lastrup OT Suhle - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Mittwoch, den 12. Mai 2021, kam es um 06.20 Uhr im Kreuzungsbereich Hemmelter Straße/Auf dem Sande zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup wollte an der Einmündung Hemmelter Straße/Auf dem Sande nach rechts auf die Hemmelter Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 46-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lastrup, welcher den für seine Fahrtrichtung freigegebenen Fuß-/Radweg entlang der Hemmelter Straße in Fahrtrichtung Lastrup befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Pedelec-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro. Der PKW wies lediglich leichter Kratzer im Bereich des Motorhaube und der Stoßstange auf, während das Pedelec vollständig zerstört wurde.

