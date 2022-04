Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Gegen Bäume und Verkehrszeichen geprallt.

Lippe (ots)

Auf der Straße "Fürstenallee" in Oesterholz-Haustenbeck kam am Donnerstagnachmittag (7. April 2022) ein Autofahrer aus Schlangen aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der 29-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Schlangen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, die Gegenfahrbahn überquerte und auf den Grünstreifen fuhr, wo er gegen zwei Bäume und ein Verkehrszeichen prallte. Durch die Kollision zog sich der Mann Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

