Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Schwerverletzter durch umstürzenden Baum.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Ein umgestürzter Baum sorgte am Donnerstagnachmittag (7. April 2022) für einen schweren Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße (in Nähe der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße). Ein 57-Jähriger aus Lage fuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem VW Crafter in Richtung Heiligenkirchen, als ein massiver Baum auf die Führerkabine seines Fahrzeugs stürzte. Die Feuerwehr musste den im VW eingeklemmten Mann befreien. Dabei unterstützte sie ein Kranwagen, der zufällig gerade vor Ort war. Der Lagenser erlitt schwere Verletzungen und wurde nach seiner Rettung umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Am zerstörten Crafter entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Sperrung der Paderborner Straße dauert aufgrund von Bergungsarbeiten bis Freitag (8. April 2022) an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell